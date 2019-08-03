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03.08.2019,  
13:00
Текст:  Светлана Цыганкова

Сергей Шойгу открыл Армейские международные игры

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в субботу открыл пятые Армейские международные игры. Они пройдут на территории десяти государств, в них будут задействованы более пяти тысяч военнослужащих.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Об этом сообщили в пресс-центре Армейских международных игр. На официальном открытии министр обороны отметил, что игры уже стали заметным мировым событием.

- В течение двух недель на территории десяти государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран, - сказал генерал армии Шойгу.

На территории Российской Федерации будут организованы 15 конкурсов, в том числе и один из самых зрелищных - "Танковый биатлон". Он традиционно состоится на подмосковном полигоне Алабино.

Остальные военные конкурсы будут принимать у себя Азербайджан, Армения, Белоруссия, Иран, Китай, Казахстан. Плюс еще три государства - Индия, Монголия и Узбекистан, здесь конкурсы организуют впервые.

Всего  пройдут 32 конкурса для военных из 36 армий. Будут задействованы 25 полигонов в самых разных странах мира.

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