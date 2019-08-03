Тиль подпишет контракт со "Спартаком" в понедельник

Голландский полузащитник Гус Тиль прибыл в Москву, где в понедельник подпишет контракт со "Спартаком". В субботу он увидит игру своего нового клуба против "Динамо".

В понедельник Тилю предстоит пройти медицинское обследование, после которого он сможет подписать контракт с новым клубом. Как сообщает Voetbal International, договор будет рассчитан на четыре года.

Сумма трансфера Тиля - 18 млн евро. Зарплата футболиста в московском клубе составит 3 млн евро в год, что почти в 10 раз больше того, что футболист получал на родине.

21-летний Тиль - воспитанник АЗ. В прошлом сезоне в 33-х матчах за клуб в чемпионате страны забил 12 голов.