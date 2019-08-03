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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве сегодня потеплеет до +18 градусов

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Из двух выходных дней суббота окажется теплее, чем воскресенье. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.
Метеорологи рассказали, когда в Москве наступит "нормальная" погода

По данным метеоролога, затяжная холодная погода связана с влиянием малоподвижного циклона, который разместился над северо-восточной частью Сибири. В субботу его влияние ослабеет, поэтому солнца будет немного больше, дожди маловероятны, а воздух прогреется днем до +18 градусов, ночью будет не ниже +12. Ветер около 8-10 м/с.

- В воскресенье ожидается больше осадков, поднимется ветер до 15 метров в секунду северо-западного направления и заметно похолодает, днем стоит ждать не выше +16 градусов, - рассказала Татьяна Позднякова. К слову, в понедельник опять похолодает до +12...+14.

Кстати, самым теплым днем третье августа было в 2010 году, когда воздух прогрелся до +34,8. А самым холодным в 1911 году, когда температура была +6,3 градуса.

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