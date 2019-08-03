В Подмосковье начался танковый биатлон

На полигоне Алабино, расположенном в Подмосковье, стартовали состязания по танковому биатлону. Они проходят в рамках Армейских международных игр.

Как сообщает ТАСС, сначала состоялся финальный этап соревнований, в которых участвовали российские женские танковые экипажи, а затем начались состязания танкистов из Азербайджана, Сербии, Беларуси и Китая.

За танковым биатлоном наблюдало военное руководство стран - участниц игр. Среди зрителей был и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Всего в Армейских международных играх принимают участие более пяти тысяч военнослужащих из 36 стран. Соревнования в 32 конкурсных дисциплинах пройдут в десяти странах.