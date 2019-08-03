Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.

Съемки, судя по всему, велись с беспилотников. Видеоролик военного ведомства состоит из нескольких фрагментов, на которых показано уничтожение различных целей.

Так, например, одной из мишеней в провинции Идлиб стала реактивная система залпового огня, а другой - самоходное артиллерийское орудие, которое практически полностью сгорело после нанесения удара. Также на видео показано уничтожение террористов в укрытии и склада с боеприпасами. А на одном из фрагментов в кадр попал удар по блиндажу боевиков.

Судя по опубликованным видеоматериалам, удары наносились точечно. При этом использовались достаточно мощные боеприпасы, которые при попадании в цель не оставляют шансов противнику.