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03.08.2019,  
11:00
Текст:  Руслан Мельников

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.

Съемки, судя по всему, велись с беспилотников. Видеоролик военного ведомства состоит из нескольких фрагментов, на которых показано уничтожение различных целей.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Так, например, одной из мишеней в провинции Идлиб стала реактивная система залпового огня, а другой - самоходное артиллерийское орудие, которое практически полностью сгорело после нанесения удара. Также на видео показано уничтожение террористов в укрытии и склада с боеприпасами. А на одном из фрагментов в кадр попал удар по блиндажу боевиков.

Судя по опубликованным видеоматериалам, удары наносились точечно. При этом использовались достаточно мощные боеприпасы, которые при попадании в цель не оставляют шансов противнику.

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