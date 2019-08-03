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03.08.2019,  
19:15
Текст:  Руслан Мельников

Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" совершил первый полет

Тяжелый ударный беспилотник "Охотник", разработанный КБ Сухого, совершил свой первый полет.
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Фото: YouTube
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Уточняется, что полет проходил в рамках программы испытаний "Охотника". Время полета составило 20 минут. При этом аппаратом управлял оператор.

БПЛА поднялся на высоту около 600 метров и несколько раз облетел аэродром, после чего успешно приземлился. Место испытаний не указывается, говорится лишь об одном из испытательных аэродромов военного ведомства.

Особенностью "Охотника" является его конструкция. БПЛА создан по схеме "летающее крыло". При этом использовались специальные материалы и покрытия, благодаря которым аппарат практически незаметен для радиолокации. В то же время сам дрон оснащен приборами, которые позволяют вести оптико-электронную, радиотехническую и другие виды разведки.

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