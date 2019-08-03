Тиль вылетает в Москву для подписания контракта со Спартаком"

"Спартак" и голландский АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Покупка обойдется российскому клубу в 18 млн евро, а футболист сегодня вылетает в Москву для подписания контракта.

Единственной проблемой в трансфере игрока оставалась сумма компенсации. Но в итоге стороны достигли соглашения по этому вопросу. "Спартак" заплатит 18 млн евро, хотя раньше была информация, что покупка обойдется в 15 млн, сообщает De Telegraaf.

Голландские СМИ также отмечают, что зарплата Тиля в "Спартаке" будет намного выше, чем в АЗ. 21-летний Тиль является воспитанником АЗ и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счет 12 голов.