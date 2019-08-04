"Барселона" объявила о переходе защитника Хуниора Фирпо из "Бетиса"

"Барселона" достигла договоренности с "Бетисом" о трансфере левого защитника Хуниора Фирпо в каталонский футбольный клуб, сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".

Согласно условиям сделки, "Барселона" заплатит "Бетису" за игрока 18 миллионов евро и еще 12 миллионов бонусами. С самим Фирпо каталонцы подпишут контракт до конца июня 2024 года.

Фирпо попал в систему "Бетиса" в 2014 году, а в феврале 2018-го дебютировал за основную команду севильского клуба. В общей сложности в составе "зелено-белых" 22-летний защитник провел 43 игры и забил 5 мячей.

Фирпо родился в Доминиканской Республике и принял участие в одном неофициальном матче за главную сборную этой страны, однако с 2018 года он начал выступать за молодежную сборную Испании. В составе испанской "молодежки" он сыграл четыре встречи и стал вместе с ней чемпионом Европы 2019 года.