Новости

Сборная России по баскетболу уступила Ирану на товарищеском турнире 16:38
Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне увеличилось до 26 16:23
На несанкционированной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм 16:16
Скончался певец и актер Джо Лонгфорн 16:04
УАЗ вспомнил про свой противотанковый гранатомет 16:00
Умер Вилли Токарев 15:59
Врачи предупредили об опасности "неправильных" кроссовок 15:53
В Иордании создали подводный музей военной техники 15:50
В Крыму ответили на слова Помпео о возвращении полуострова Украине 15:45
"Барселона" объявила о переходе защитника Хуниора Фирпо из "Бетиса" 15:38
Синоптики рассказали, когда вернется лето 15:33
От рака мочевого пузыря умер клавишник Kinks Йен Гиббонс 15:16
"Эй, ухнем!" и "Соловей" прозвучат на концерте ко дню рождения Репина 14:42
Российские военные на "Танковом биатлоне" побили рекорд 2017 года 13:58
Танк Т-80 приготовил яичницу и кофе 13:54
На юге Ирана разбился истребитель 13:38
Глава таможни Уругвая уволился после задержания партии кокаина в ФРГ 13:35
Новая Mazda 3: знакомимся с самой красивой "тройкой" в истории 13:24
Холодное лето в Москве установило рекорд века 13:13
Балтфлот проведет стрельбы из "Градов", пушек и минометов 13:12
Крымский сафари-парк готов принять животных из горящих лесов Сибири 13:00
Виновник ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге ранее угнал иномарку 12:48
Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом 12:46
В Иркутской области завершили подсчет пострадавших от наводнения 12:18
Девять человек убиты, 16 пострадали в результате стрельбы в Огайо 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
04.08.2019 15:38
Рубрика: Спорт

"Барселона" объявила о переходе защитника Хуниора Фирпо из "Бетиса"

Новичок "Барселоны" Хуниор Фирпо. Фото: Официальный сайт "Барселоны". Новичок "Барселоны" Хуниор Фирпо. Фото: Официальный сайт "Барселоны".
Новичок "Барселоны" Хуниор Фирпо. Фото: Официальный сайт "Барселоны".

"Барселона" достигла договоренности с "Бетисом" о трансфере левого защитника Хуниора Фирпо в каталонский футбольный клуб, сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".

Фото: AP/Michael Ainsworth
"Зенит" объявил о переходе футболиста Малкома из "Барселоны"

Согласно условиям сделки, "Барселона" заплатит "Бетису" за игрока 18 миллионов евро и еще 12 миллионов бонусами. С самим Фирпо каталонцы подпишут контракт до конца июня 2024 года.

Фирпо попал в систему "Бетиса" в 2014 году, а в феврале 2018-го дебютировал за основную команду севильского клуба. В общей сложности в составе "зелено-белых" 22-летний защитник провел 43 игры и забил 5 мячей.

Фирпо родился в Доминиканской Республике и принял участие в одном неофициальном матче за главную сборную этой страны, однако с 2018 года он начал выступать за молодежную сборную Испании. В составе испанской "молодежки" он сыграл четыре встречи и стал вместе с ней чемпионом Европы 2019 года.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Футбольные трансферы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин отметил роль железных дорог в истории России
Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне увеличилось до 26
Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом
National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге
Глава украинского МИД предсказал бегство из страны половины жителей