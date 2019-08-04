Торжественная церемония открытия игр прошла 3 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" под Москвой. И они начались практически сразу. На полигоне в Алабино, который буквально примыкает к парку "Патриот", в поединки вступили танкисты из 24 стран мира. Танковый биатлон, пожалуй, самый зрелищный вид соревнований. И количество его участников растет из года в год. На этот раз своих представителей впервые прислали Куба, Судан и Узбекистан. Увеличение числа команд внесло свои коррективы.

Команды разделены на две подгруппы на основе результатов, показанных в прошлом году. В первую группу вошли 12 команд, показавших лучшие результаты в прошлом году. Во вторую те, кто был послабее, и новички. На первом этапе - "Индивидуальная гонка" - примут участие 75 экипажей - по три от каждой страны. По их результатам отберут тех, кто войдет в полуфинальные заезды и примет участие в самой напряженной части биатлона - "Эстафете". Лучшие танковые экипажи мира определятся в финальной эстафете 17 августа.

Различные этапы игр начались на других полигонах и даже в других странах. В Монголии впервые в рамках Международных военных игр проходит "Конный марафон", в котором принимают участие конные подразделения из России, Монголии, Казахстана и Киргизии. Совсем недавно казалось, что профессия кавалериста ушла в прошлое безвозвратно. Но лошадки исправно несут службу не только на границе, но и во многих подразделениях сухопутных войск. В "Конном марафоне", который завершится уже 8 августа, определится лучшая подготовка четвероногих работяг и их наездников.

Конкурсы АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа на 21 военном полигоне десяти стран. Например, "Кубок моря", "Морской десант" и "Глубина" пройдут в акваториях Каспийского, Балтийского морей и даже Персидского залива. На острове Киш в Персидском заливе Иран организует соревнования военных водолазов. Кого-то это может и напрячь. Но волноваться не стоит. Свое подводное мастерство будут показывать не боевые пловцы, а именно водолазы из России, Венесуэлы, Ирана, Китая, Сирии и ЮАР.

В АРМИ-2019 примут участие 223 команды из 39 стран Европы, Азии, Африки, Центральной и Южной Америки

Иран примет и военных автомобилистов. В рамках конкурса "Дорожный патруль" они покажут экстремальное вождение, огневую подготовку и умение выполнять специальные задачи.

Впервые на территории Индии пройдет интереснейший конкурс "Тропа разведчика". Его название говорит само за себя. Профессиональное мастерство покажут команды разведподразделений армий Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Судана, Узбекистана и России.

Несколько конкурсов пройдет на территории Китая. В том числе "Суворовский натиск". Суворовскую науку побеждать признают военные профессионалы всего мира. И русское название соревнований в боевом мастерстве мотострелков стало официальным в международных играх.

Программой АрМИ-2019 предусмотрено проведение 32 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. В них примут участие 223 команды из 39 стран Европы, Азии, Африки, Центральной и Южной Америки. В прошлом году соревновались 189 команд из 28 стран. Общая численность участников АрМИ-2019, как считается, превысит 5000 человек.

Пожелаем всем участникам АрМИ-2019 удачи. Как сказал министр обороны, победители будут, проигравшие - нет.