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От рака мочевого пузыря умер клавишник Kinks Йен Гиббонс

Новости
    04.08.2019, 15:16
Текст:   Олег Усков

Английский музыкант Йен Гиббонс, бывший на протяжении двадцати лет клавишником знаковой группы Kinks, умер 1 августа на 68-м году жизни.

Как сообщает ABC News, причина смерти музыканта - рак мочевого пузыря.

В Сети - соболезнования от коллег Йена по Kinks - сэра Рэя Дэвиса, Дэйва Дэвиса и Мика Эйвори. Дэйв вспоминает покойного как высочайшего профессионала, работать с которым что в студии, что на гастролях было большим наслаждением. Отмечается, что Йен и другом был отличным.

Гиббонс самостоятельно освоил инструмент в девять лет, а уже в четырнадцать собрал свою первую группу - в школе. В ней он играл на гитаре и был вокалистом.

Участником Kinks был, с перерывом, с 1979 по 1996 год.

Кроме того, Йен сотрудничал с Dr. Feelgood, Kursaal Flyers, Сюзи Кватро, Кеном Хенсли, супергуппой Kast Off Kinks, к которой присоединился в 2008-м.

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