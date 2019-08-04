"Эй, ухнем!" и "Соловей" прозвучат на концерте ко дню рождения Репина

День рождения Ильи Репина Третьяковская галерея предлагает встретить на день раньше и с музыкой.

Пятого августа исполняется 175 лет со дня рождения одного из самых ярких художников, чье творчество вызывает равно восхищение и горячие споры второй век подряд. Отличный повод прийти на выставку Репина в Новую Третьяковку или в Музей Льва Толстого на Пречистенке, где открыта выставка "Репин. Миф о Толстом". Но поскольку в понедельник музеи не работают, отметить день рождения художника решили на день раньше.

В воскресенье, 4 августа, Третьяковская галерея приглашает поклонников творчества Ильи Репина на концерт в честь дня рождения художника, который состоится в Новой Третьяковке на втором этаже на площадке перед Башней Татлина. Кроме ожидаемой "Эй, ухнем!" (как-никак по-прежнему "Бурлаки… " остаются если не самой любимой, то самой известной со школьных лет картиной Репина), в программе прекрасный набор арий из опер "Руслан и Людмила" Глинки, "Демон" Рубинштейна, "Садко" Римского-Корсакова, "Борис Годунов" Мусоргского и, разумеется, бессмертный "Соловей", причем отнюдь не механический. В концерте участвуют солисты "Геликон-оперы" Ирина Самойлова (сопрано), Григорий Соловьёв (бас) и концертмейстер Сергей Чечётко (фортепиано).

Вход свободный. Для посещения концерта необходимо только зарегистрироваться на сайте Третьяковской галереи.

Выставка Ильи Репина продлится до 18 августа. На данный момент ее посетили уже около 300 тысяч человек.