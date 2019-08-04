Российские военные на "Танковом биатлоне" побили рекорд 2017 года

Российские военнослужащие на "Танковом биатлоне - 2019" побили рекорд, установленный в 2017 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева.

По его словам, российская сборная завершила заезд, в ходе которого поставленная задача была выполнена за 18 минут 55 секунд. Между тем рекордное достижение, установленное в 2017 году, составляло 19 минут 10 секунд. Однако расслабляться еще рано.

"Соревнования продолжаются - нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди", - отметил Иван Бувальцев.

Состязание по "Танковому биатлону" проходит в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019). При этом в первом заезде российская команда соревнуется со сборными Армении, Киргизии и Ирана.