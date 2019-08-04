Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.08.2019,  
13:58
Текст:  Руслан Мельников

Российские военные на "Танковом биатлоне" побили рекорд 2017 года

Российские военнослужащие на "Танковом биатлоне - 2019" побили рекорд, установленный в 2017 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Подмосковье начался танковый биатлон

По его словам, российская сборная завершила заезд, в ходе которого поставленная задача была выполнена за 18 минут 55 секунд. Между тем рекордное достижение, установленное в 2017 году, составляло 19 минут 10 секунд. Однако расслабляться еще рано.

"Соревнования продолжаются - нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди", - отметил Иван Бувальцев.

Состязание по "Танковому биатлону" проходит в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019). При этом в первом заезде российская команда соревнуется со сборными Армении, Киргизии и Ирана.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге 07:57
3 августа начинаются V Международные военные игры АрМИ-2019 02.08.2019
Видео изнутри: сирийский Т-90А уничтожил пикап боевиков 28.07.2019
сухопутные войска
Фото: Кирилл Красильников/РИА Новости
Турецкие С-400 не подключат к НАТО 02.08.2019
Рейд Карягина: как 493 русских солдата одолели 20 тысяч персов 06.07.2019
У западной границы России добавят танков 11.06.2019
Танковый биатлон
С какими трудностями столкнулись женские экипажи на "Танковом биатлоне" 07.03.2019
В Бурятии впервые в танковом биатлоне примет участие женский экипаж 16.01.2019