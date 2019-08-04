Как живут пострадавшие от наводнения в Иркутской области

Наводнение в Иркутской области оказалось чудовищным по силе. Корреспондент "РГ" побывал в затопленных районах и своими глазами увидел, чем сейчас живут жители Нижнеудинска и Тулуна.

Смертельный дождь

Наводнение началось с затопления села Алыкджер на реке Уда с 26 на 27 июня после нескольких дней беспрерывных и невероятных по силе дождей в Саянах. Два притока Уды дали мощный заряд воды и 27 июня вода полностью смыла 57 домов в городе Нижнеудинск. А с 27 на 28 июня вышла из берегов река Ия, уничтожив более тысячи домов в городе Тулун. Волна пришла резко, сорвав с фундаментов деревянные строения, которые пережили даже сильнейшее наводнение 1994 года.

В ходе общения с людьми выяснилось - информация, что на скорость распространения паводка повлияли незаконные вырубки тайги, - оказалась неправильной. В тех местах, откуда пришла вода, нет вообще никаких вырубок. Это подтверждают ученые, следователи и прокуроры. Уда, в целом спокойная речка, но как рассказали охотники из селения Алыкджер, за несколько дней до потопа дожди лили как из ведра и с Саян сошел ледник. Приток Уды (речка Хадама) и еще один небольшой приток просто сошли с ума, рассказывает .

В Алыкджере проживает самая малочисленная народность России тафалары. Занимаются в основном охотой, добывают струю кабарги. Именно их село первым испытало удар стихии. 137 домов в селе ушли под воду. К ним срочно направили вертолет МЧС России. Вертолетчики сбросили им с борта лодки, с помощью которых люди выбрались на возвышенность.

- Сколько километров от Нижнеудинска до Алыкджера? - спрашиваю прокурора Нижнеудинского межрайонного прокурора Евгения Подъблонского.

- Полтора часа лета на вертолете. Туда нет дорог. Зимой можно добраться по зимнику, а так расстояния меряются только летным временем - отвечает Евгений Подъяблонский. - Это, кстати, лучшее доказательство тому, что там нет рубок леса. Лес имеет смысл рубить там, где есть транспортная доступность. А оттуда ничего не вывезти.

Черные лесорубы

Правда, это не значит, что в Иркутской области нет черных лесорубов. И, кстати, если уже речь о них, то в прокуратуре Иркутской области мне подробно рассказали, как разворачивались войны с ними на протяжении последних лет.

Первый сильнейший удар по организованным бандам был нанесен в 2012 году. В Усолье Сибирском, что относительно недалеко от Иркутска, действовала настоящая организованная группа. Ее окрестили "бандой Витко". Лесорубы проводили сначала разведку, а потом только выезжали на место.

Операцию по их нейтрализации задумали, разработали и координировали прокуроры. Техническую часть выполнило ФСБ. В машину главаря поставили прослушивающее устройство и "маячок", отслеживающий движение. К оперативным действиям привлекли ОБЭП и спецназ полиции. Завершающая часть выглядела как в боевиках. Оперативники заранее заняли позиции на клочке леса, уже подготовленном под вырубку. Засада увенчалась успехом - бандиты были задержаны на месте преступления.

В 2013 году пятерых активных членов банды приговорили к реальным срокам заключения. После этого лесовозы в области резко подешевели. Но, как рассказал заместитель областного прокурора Роман Шергин, через некоторое время преступники нашли лазейку и сменили тактику. Они вышли на контакт с лесными докторами и стали фабриковать документы о болезни намеченных для вырубки делянок и необходимости санитарных рубок.

Наиболее резонансное дело началось в марте 2018 года. Тогда Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура вскрыла факты уничтожения реликтового леса в региональном заказнике "Туколонь", расположенном в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. По материалам проверки возбудили уголовное дело за незаконную сплошную рубку леса, на основании актов лесопатологического обследования, которые содержали противоречивые и недостоверные сведения о состоянии лесных участков. Ущерб от незаконной рубки составил более 747 миллионов рублей. К уголовной ответственности были привлечены в том числе и сотрудники министерства лесного комплекса Иркутской области. Но война с лесорубами все равно еще далека от завершения.

Предприимчивые риэлторы

Возвращаясь же к потопу, можно сказать, что в целом большая вода затронула 8 районов. В пострадавших домах проживало 42 762 человека, все они признаны потерпевшими. 25 человек погибли, еще пятеро числятся пропавшими без вести. В Нижнеудинске сейчас остался всего один пункт временного размещения. Он расположен в общежитии железнодорожного техникума и там проживают 28 человек, которые до окончания каникул должны обрести новое жилье. По рассказам людей на сегодняшний день они все получили по 10 тысяч рублей на неотложные нужды и по 50 и 100 тысяч рублей выплат за утрату имущества.

Теперь начинается самый сложный этап, который пока не преодолен - составление актов ущерба и осмотра домов. Но даже, если акты и будут выданы, то вскрылись еще несколько серьезных проблем. Некоторым категориям граждан очень тяжело выбрать себе жилье. Это пожилые люди. Например, Екатерине Варанкиной 78 лет. Ее сводной сестре уже за 90 лет. Всю свою жизнь Екатерина Петровна проработала на местной солевой фабрике и никогда не сталкивалась с хитросплетениями выбора себе квартиры. А предприимчивые риэлторы в обоих райцентрах уже поняли, что наступил их час: цены на жилье резко взлетели. Если раньше в Нижднеудинске стандартную квартиру можно было приобрести за 800 тысяч рублей, то сейчас цены перешагнули далеко за миллион.

В Тулуне такая же картина. Там стихия прошлась куда жестче. Частично город до сих пор находится под водой из-за второй волны паводка. Но пострадавшие жители никуда из города уезжать не хотят. Они говорят, что у них тут могилы родственников, вся жизнь прошла, работа, дети, поэтому восстанавливать свой быт они хотят именно тут. И местным властям еще придется поломать голову, как расселить такое количество народа на довольно ограниченных жилых площадях.