Восемь человек попали в больницы после ДТП с маршруткой на Кубани

В городе Горячий Ключ Краснодарского края микроавтобус Volkswagen с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем Kia. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в аварии пострадали восемь человек, трое из них несовершеннолетние.

- ДТП произошло днем 4 августа. В больницы доставлены семь человек - двое детей и двое взрослых из легкового автомобиля, а также ребенок и трое взрослых из микроавтобуса, - рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах края.

Известно, что одна из пострадавших экстренно доставлена в Краснодар в тяжелом состоянии.

Микроавтобус направлялся из Апшеронска в Краснодар. Сейчас обстоятельства ДТП уточняются.