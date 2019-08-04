Новости

Уфологическая экспедиция на больших внедорожниках Chevrolet 19:00
Американский минфин рассказал о применении новых санкций против РФ 08:44
Глава украинского МИД предсказал бегство из страны половины жителей 08:27
National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге 07:57
Ученые рассказали о состоянии, которое предшествует раку 07:41
Рекордная жара привела к появлению огромных озер в Арктике 06:20
В столичном регионе сегодня будет дождливо и не выше +16 градусов 06:16
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх 05:36
Вице-премьер Италии назвал Путина великим лидером 05:10
Зеленский анонсировал следующий нормандский саммит 04:00
Пожар возник в автобусе с детьми в Болгарии 03:37
ДТП на юго-западе Москвы унесло жизни двух человек 03:17
В Благовещенске шторм затопил улицы и повалил деревья 02:47
NYT сообщила о поставках иранской нефти вопреки санкциям 02:43
Число жертв стрельбы в Техасе достигло 19 01:54
Попытка сорвать возвращение России в ПАСЕ дорого обошлась Украине 00:23
Мбаппе оттолкнул Неймара во время командного фото с Суперкубком Франции 03.08.2019
Медведчук назвал единственный путь решения газового вопроса на Украине 03.08.2019
Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Техасе: убито не менее 12 человек 03.08.2019
ЦИК Украины объявил результаты выборов по партийным спискам 03.08.2019
На травмировавшего росгвардейца участника незаконной акции могут завести дело 03.08.2019
Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" совершил первый полет 03.08.2019
Полиция: В незаконной акции в Москве приняли участие порядка 1500 человек 03.08.2019
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии 03.08.2019
Тиль подпишет контракт со "Спартаком" в понедельник 03.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
04.08.2019 07:41
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о состоянии, которое предшествует раку

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Университета Британской Колумбии заявили о связи гиперинсулинемии - высокого уровня инсулина в крови - с раком. Особенно страдает поджелудочная железа, которая быстрее изнашивается, вырабатывая в течение длительного периода слишком много инсулина. Об этом пишет Medicalxpress.

- Связь между онкологией и гиперинсулинемией была обнаружена при различных раковых заболеваниях, включая, например, рак молочной железы. Но на поджелудочную железу высокий уровень инсулина в организме оказывает наиболее сильное негативное влияние, - отметили специалисты.

Фото: Depositphotos.com
Ученые объяснили, почему так опасна жирная пища

Так, эксперимент с мышами, который длился в течение года, показал, что грызуны со сниженным уровнем инсулина оказались защищены от появления рака поджелудочной железы. Полученные результаты должны повысить качество диагностики онкологии, считают исследователи.

- Мы не видим причины, по которой это нельзя было бы распространить и на другие виды рака, - добавил ученый Джанел Копп, отметив, что эксперимент с мышами актуален и для людей, так как к грызунам применяли те же мутации, что встречаются в 90% случаев развития рака поджелудочной железы у людей.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге
Двадцать человек погибли во время бойни в торговом центре в Техасе
Глава украинского МИД предсказал бегство из страны половины жителей
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
Попытка сорвать возвращение России в ПАСЕ дорого обошлась Украине