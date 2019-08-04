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Скончался певец и актер Джо Лонгфорн

Кинократия
    04.08.2019, 16:04
Текст:   Олег Усков
Фото: joelongthornembe.co.uk Фото: joelongthornembe.co.uk
Фото: joelongthornembe.co.uk

Британский певец, актер и сценарист Джо Лонгфорн скончался 3 августа в Блэкпуле, графство Ланкашир, на 65-м году жизни. Об этом говорится на его официальном сайте.

Причина смерти не называется. Отмечается только, что артист ушел из жизни у себя дома в окружении близких.

Лонгфорн родился 31 мая 1955 года в Кингстон-апон-Халле. В своем первом шоу талантов артист участвовал, когда ему было шесть. В четырнадцать получил первую роль в телесериале, а в 1981-м представил свое первое телешоу. Три альбома Лонгфорна стали платиновыми.

В 1989 году Лонгфорну диагностировали лимфому, впоследствии переросшую в лейкоз, а в 2014-м - рак горла. Из-за этого на некоторое время он прерывал карьеру, но затем возвращался к творческой деятельности.

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