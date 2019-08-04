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Умер Вилли Токарев

Новости
    04.08.2019, 15:59
Текст:   Олег Усков

Вилен "Вилли" Иванович Токарев, советский, американский и российский певец, актер и автор песен, одна из главных легенд русского шансона скончался сегодня на 85-м году жизни.

Об этом только что сообщило РИА Новости со ссылкой на сына артиста.

Причина смерти певца не названа.

Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышёв, Шовгеновский район, Адыгейская автономная область, Северо-Кавказский край. В 1974 году эмигрировал в США.

Дебютный альбом, "А жизнь - она всегда прекрасна", выпустил в 1979-м. В 1981-м вышла самая известная пластинка шансонье - "В шумном балагане".

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