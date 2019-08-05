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5 августа 2019 г.

Постановление губернатора Амурской области от 01 августа 2019 года № 245 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Амурской области за II квартал 2019 года"

Дата подписания 1 августа 2019 г.
Опубликован 5 августа 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законами Амурской области от 17.10.2002 № 137-ОЗ "О прожиточном минимуме в Амурской области", от 08.04.2013 № 162-ОЗ "О потребительской корзине в Амурской области" и от 29.04.2018 № 210-ОЗ "О потребительской корзине в Амурской области на 2018-2020 годы" постановляю:

Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года:

по Амурской области на душу населения - 12 235 рублей, для трудоспособного населения - 13 009 рублей, пенсионеров - 9 936 рублей, детей - 12 727 рублей;

по северной зоне на душу населения - 13 056 рублей, для трудоспособного населения - 13 844 рубля, пенсионеров - 10 533 рубля, детей - 13 892 рубля.

В.А.Орлов

 

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