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05.08.2019,  
11:41
Текст:  Светлана Цыганкова

БМП будущего: Израиль представил технологии "умной" бронетехники

Министерство обороны Израиля представило технологии будущего для боевой машины с искусственным интеллектом. Три опытных модели бронетехники разработали в рамках программы Carmel.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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Об этом сообщает Israel Defense. Опытные образцы после месячных испытаний представили три компании оборонной отрасли - Elbit Systems, Israel Aerospace Industries и Rafael. Они показали собственный подход и свои технологические решения. Эти передовые платформы будут интегрированы в существующие и будущие бронемашины - как пилотируемые, так и автономные.

Одним из образцов управляют двое военнослужащих. Они в шлемах Iron Vision, которые позволяют держать под контролем машину и ее вооружение. Это технология Elbit Systems. А вот компания Rafael продемонстрировала технологию так называемой "прозрачной кабины" с обзором в 360 градусов. Здесь уже шлемы не используются, а экипаж управляет машиной с помощью сенсорных экранов. От бойцов требуется только принимать решения, к которым искусственный интеллект пока еще не готов.

Carmel была запущена три года назад как многолетняя программа по разработке передовых технологий для модернизации боевых машин. Предполагается создание эффективного, инновационного, легкого в управлении транспортного средства и низкого по затратам. Цель программы - разработка технологии будущего, которая будет иметь превосходство над противником.

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