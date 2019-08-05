Новости

Установлено, кем были загадочные предшественники древних египтян 13:57
Первые в России гонки на дрезинах прошли в Екатеринбурге 13:49
Видео: наркобарон пытался сбежать из тюрьмы, переодевшись в свою дочь 13:48
Роскомнадзор требует закрыть доступ к 33 сайтам с контентом телеканалов 13:42
Шнуров прореагировал на смерть Вилли Токарева стихотворением 13:40
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных 70 тысяч банковских клиентов 13:38
В Индии предложили лишить Кашмир особого статуса 13:38
Суд арестовал еще двоих фигурантов дела о беспорядках 27 июля 13:28
Витебская земля хранит живописное наследие Ильи Репина 13:27
В Карелии один охотник убил другого, приняв за кабана 13:26
На конкурсе "Московские мастера" назвали лучших психологов 13:25
Боярский назвал матч "Спартак" - "Динамо" жалкой пародией на футбол 13:22
Ник Кейв рассказал, когда выйдет новый альбом группы Grinderman 13:22
Уральские таможенники задержали на рейсе в Китай старинную скрипку 13:20
Фанаты собрали на новый альбом "Аквариума" два миллиона рублей 13:12
В Екатеринбурге трое в масках напали на отделение почты 13:10
Житель Германии попытался вывезти из Калининграда награды Третьего рейха 13:09
Правомерно ли требование заплатить штраф за потерю номерка в гардеробе 13:07
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео 13:05
Mitsubishi подготовила для России новую версию Outlander 13:04
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на четверть 12:59
Экс-проректора Белгородского госуниверситета обнаружили мертвым 12:56
Дядя Федор, Матроскин и Шарик собирают группу в новом "Простоквашине" 12:50
Имущественный комитет Петербурга откроет районные агентства 12:48
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети 5-11 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети 5-11 августа
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 12:45
Рубрика: В мире

Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19

Текст: Юрий Когалов

Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения. Как проинформировала министр здравоохранения Египта Хала Заид, пятеро находятся в критическом состоянии.

По ее словам, которые приводят местные СМИ, продолжается работа по поиску тел погибших, которые, возможно, упали в реку Нил. Она находится напротив медицинского центра.

В Бангкоке два человека пострадали в результате серии взрывов

По данным МВД страны, к трагедии привело ДТП. Автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими машинами, что спровоцировало взрыв кислородного баллона, находившегося в одном из припаркованных транспортных средств.

От взрыва пострадал фасад института онкологии. Пациенты лечебного учреждения были эвакуированы, в частности, 54 человека были отправлены в другие лечебные учреждения.

Генеральная прокуратура направила следственную группу на место происшествия, чтобы начать расследование произошедшего.

В мире Африка Египет
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая
Режим ЧС распространили на весь Хабаровский край из-за паводка
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Россия резко снизила поставки угля на Украину
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19