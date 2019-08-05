Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19

Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения. Как проинформировала министр здравоохранения Египта Хала Заид, пятеро находятся в критическом состоянии.

По ее словам, которые приводят местные СМИ, продолжается работа по поиску тел погибших, которые, возможно, упали в реку Нил. Она находится напротив медицинского центра.

По данным МВД страны, к трагедии привело ДТП. Автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими машинами, что спровоцировало взрыв кислородного баллона, находившегося в одном из припаркованных транспортных средств.

От взрыва пострадал фасад института онкологии. Пациенты лечебного учреждения были эвакуированы, в частности, 54 человека были отправлены в другие лечебные учреждения.

Генеральная прокуратура направила следственную группу на место происшествия, чтобы начать расследование произошедшего.