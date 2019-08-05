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05.08.2019 12:21
Рубрика: Экономика

Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка утекли в интернет

Текст: Евгений Гайва

Данные примерно 70 тысяч Бинбанка утекли в интернет и теперь продаются по цене примерно 5 рублей за строку, сообщают СМИ.

В частности, у третьих лиц оказались паспортные данные, контакты и адреса проживания клиентов Бинбанка.

В результате, с начала года только в Москве пострадали около сотни клиентов Бинбанка, со счетов которых похитили от 3 тысяч до 100 тысяч рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей

Как указывает издание, об утечке данных стало известно весной. Под угрозой оказались данные людей, которые подавали заявки на получение кредитной карты Эlixir. Как сообщила служба DeviceLock, после поступивших сигналов уязвимость закрыли, но данные уже попали в третьи руки. База, которая продается сейчас, собрана на основе той уязвимости.

В банке "Открытие", к которому в рамках санации присоединили Бинбанк, ухудшение ситуации отрицают. По мнению экспертов, одной из основных проблем является недостаточное внимание Банка России к информационной безопасности санируемых банков.

Служащий хабаровского банка похитил больше 6,5 млн рублей

По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, чье мнение приводит РИА Новости, утечка базы данных может быть связана с процедурой его присоединения к банку "Открытие". Как указал эксперт, утечка могла произойти по вине сотрудника Бинбанка на фоне увольнений в связи со слиянием двух кредитных организаций.

Санация группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора началась в августе 2017 года, а Бинбанка - в сентябре. В начале 2018 года началось объединение банков, которое завершилось 1 января 2019 года.

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