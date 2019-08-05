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Дядя Федор, Матроскин и Шарик собирают группу в новом "Простоквашине"

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    05.08.2019, 12:50
Текст:   Олег Усков

По ежемесячной традиции на YouTube-канале студии "Союзмультфильм" опубликован свежий эпизод "Возвращения в Простоквашино", где-то - ремейка, где-то - ребута легендарного анимационного сериала.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Восемнадцатый эпизод называется "Бродячие Термиты", носит музыкальный акцент и сосредоточен на лирических терзаниях взрослеющего Федора. Желая очаровать слегка неформального вида барышню из своей школы, Дядя идет по проверенному пути минимального сопротивления, решая стать музыкантом. И покорить ее виртуозной игрой на кастрюльных барабанах.

При этом стоит заметить, что путь все-таки оказался тернист - репетиции Федора сперва доводят на мигреней простоквашинцев, а следом и аборигенов соседнего леса. Вплоть до исхода бобра с золотой фиксой.

Но, к счастью, заканчивается все славно - герои сыгрались, спелись и выступили с большим триумфом. Тогда как Федор получил желанное - внимание девочки.

Напомним: новое "Простоквашино" будет выходит  до 2020 года - эпизоды появляются на канале студии в начале каждого месяца.

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