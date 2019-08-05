Иномарки обошлись россиянам в один триллион рублей

В первые шесть месяцев этого года жители России потратили на покупку новых легковых иномарок 1,06 трлн рублей.

Как сообщает "Автостат", лидером рейтинга стала компания Kia - продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 148 млрд рублей. На втором месте идет Toyota с показателем в 119 млрд рублей, а на третьем - Hyundai с результатом в 107 млрд рублей. В топ-5 также вошли Mercedes-Benz (87 млрд рублей) и BMW (81 млрд рублей).

На долю пяти этих компаний приходится более половины всей суммы, потраченной россиянами на покупку новых машин в первой половине 2019 года - 51%.

Всего же за прошедшие полгода в руки российских покупателей ушло около 598 тысяч новых иномарок при общих продажах в 151 180 "легковушек" и легкого коммерческого транспорта.

В то же время по итогам 1 полугодия 2019 года в России было реализовано 453,3 тысячи новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией. Это на 3% больше, чем за 6 месяцев прошлого года. Доля продаж таких машин за отчетный период достигла 58,5%, хотя год назад она составляла 55,5%.

Ранее, напомним, "РГ" сообщала, что содержание автомобиля с каждым годом все сильнее бьет по карману россиян, поэтому многие стали задумываться о предстоящих тратах уже при выборе машины в автосалоне. Эксперты выяснили, на чем намерены сэкономить отечественные автомобилисты.