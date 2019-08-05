Китайцы ратуют за уважительное отношение к государственному флагу

Сянганское сообщество и широкие массы горожан выразили надежду на защиту своей родины, сохранение политики "Одно государство, два строя" и твердую убежденность в том, что Сянган ждет прекрасное будущее.

Но, как любят говорить русские, в семье не без урода. И, к сожалению, в последнее время в городе произошла серия актов осквернения государственного флага КНР. Суверенитету несколькими радикально настроенными лицами брошен вызов. А тем временем в китайских соцсетях активно обсуждают важность уважительного отношения к государственной символике. "Красный флаг с пятью звездами защищают 1,4 миллиарда знаменосцев", - пишут многие патриоты своей страны. Эта тема в горячем поиске Weibo набрала 1,97 миллиарда просмотров, более 10 миллионов лайков и свыше 400 тысяч комментариев.