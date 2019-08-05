Космическое подразделение Сил самообороны появится в Японии в 2020 году

В 2020 году в Японии будет сформировано первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны. Главной задачей новой структуры станет наблюдение за космическим пространством для противодействия возможным атакам со стороны спутников других стран, а также предотвращения столкновений японских аппаратов с космическим мусором.

Такую информацию распространила в понедельник газета Yomiuri, отметив, что сейчас правительство Японии разрабатывает систему мониторинга космоса с использованием наземных радаров и телескопов. Как ожидается, ее эксплуатация начнется через четыре года.

По информации издания, в новое подразделение войдут около 70 специалистов, которые пройдут соответствующую подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований, а также в вооруженных силах США. Штаб-квартира будет располагаться на военной базе в городе Футю (префектура Токио).

Ранее в Японии планировалось создать космическое подразделение в 2022 году, пишет ТАСС. Однако сроки были сдвинуты в связи с тем, что США в 2020 году также решили сформировать свои Космические силы. Предполагается, что обе эти структуры будут активно сотрудничать.