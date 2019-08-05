Новости

Космическое подразделение Сил самообороны появится в Японии в 2020 году 04:29
Гендиректор банка HSBC ушел в отставку 03:59
Самолеты ТОФ провели разведку лесных пожаров в Якутии и Приамурье 03:59
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии 03:46
В Лондоне подросток сбросил ребенка со смотровой площадки Тейт Модерн 03:22
Более 10 человек погибли в результате взрыва в Каире 02:48
Глава МИД Мексики прокомментировал стрельбу в Эль-Пасо 02:24
Трамп обсудил с конгрессом и ФБР пути предотвращения массовых расстрелов 02:18
Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России 01:43
Работники лондонского аэропорта Хитроу отложили забастовку 01:39
МИД РФ обратится к США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела 00:58
Во Вьетнаме шторм "Вифа" унес жизни пяти человек 00:24
"Сочи" сыграл вничью с "Уфой" и набрал первое очко в РПЛ 04.08.2019
21-летняя футболистка "Чертаново" умерла из-за остановки сердца 04.08.2019
Женская сборная России по волейболу отобралась на Олимпиаду-2020 04.08.2019
Болельщики "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" устроили драку в метро 04.08.2019
Из двух детских лагерей на Кубани эвакуировали больше 300 человек 04.08.2019
Захарова: Санкции США доказывают сфабрикованность "дела Скрипалей" 04.08.2019
СК задержал еще троих подозреваемых в массовых беспорядках в Москве 04.08.2019
МИД РФ: Помпео не уважает демократическое волеизъявление крымчан 04.08.2019
Прокуратура будет добиваться смертного приговора для стрелка в Техасе 04.08.2019
В Новгородской области увековечили погибших в Аргунском ущелье бойцов 04.08.2019
На Новгородчине при массовом ДТП пострадали семь человек 04.08.2019
Подержанные 7-местные кроссоверы: что взять до 1 млн рублей 04.08.2019
В ходе субботней акции самую тяжелую травму получил росгвардеец 04.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
05.08.2019 04:29
Рубрика: В мире

Космическое подразделение Сил самообороны появится в Японии в 2020 году

В 2020 году в Японии будет сформировано первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны. Главной задачей новой структуры станет наблюдение за космическим пространством для противодействия возможным атакам со стороны спутников других стран, а также предотвращения столкновений японских аппаратов с космическим мусором.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Путин и Рогозин обсудили создание Национального космического центра

Такую информацию распространила в понедельник газета Yomiuri, отметив, что сейчас правительство Японии разрабатывает систему мониторинга космоса с использованием наземных радаров и телескопов. Как ожидается, ее эксплуатация начнется через четыре года.

По информации издания, в новое подразделение войдут около 70 специалистов, которые пройдут соответствующую подготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований, а также в вооруженных силах США. Штаб-квартира будет располагаться на военной базе в городе Футю (префектура Токио).

Ранее в Японии планировалось создать космическое подразделение в 2022 году, пишет ТАСС. Однако сроки были сдвинуты в связи с тем, что США в 2020 году также решили сформировать свои Космические силы. Предполагается, что обе эти структуры будут активно сотрудничать.

В мире Восточная Азия Япония
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названа причина смерти Вилли Токарева
Путин отметил роль железных дорог в истории России
Число пострадавших при стрельбе в Дейтоне увеличилось до 26
Иран сообщил о задержании танкера с контрабандным топливом
National Interest высоко оценил военный парад в Петербурге