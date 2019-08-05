Марк Варшавер ответил на слухи о своей госпитализации

Советский, российский актер, директор Московского театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг распространенные сегодня рядом СМИ сведения, что он госпитализирован в одну из столичных больниц с гипертоническим кризом и остеохондрозом.

По словам артиста, никуда он не госпитализирован, а находится на работе.

"Опровергаю, это ложная информация", - заявил Варшавер ТАСС. Добавив, что получил уже много звонков по данному поводу. "Я на работе пребываю и удивлен, откуда такая информация", - сообщил артист.

Далее признав, что ему все же предстоят процедуры. В том числе гастроскопия. И это нормально. "Это каждый нормальный человек должен делать, это не значит, что я уже при смерти нахожусь", - уточнил он положение дел.

Марку Варшаверу 72 года. В 1979-м начал работать главным администратором в "Ленкоме", в том же году был назначен на должность директора-распорядителя.

Как актер снялся в семидесятые в картинах "Надежда" и "Олег Морозов".