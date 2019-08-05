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05.08.2019 20:40
Рубрика: Власть

Броня атлетического сложения

Начались испытания колесных бронемашин усиленного класса и нового поколения
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(7929)
В понедельник начались ходовые испытания автомобиля для силовых структур нового поколения, названного "Атлет". Он дополнит хорошо себя зарекомендовавшего "Тигра".

Премьера этой машины состоялась на военно-техническом форуме "Армия-2019". Новинку сразу окрестили как "Тигр Next". Автомобили действительно чем-то похожи, но все-таки они разные. Как отметил в беседе с корреспондентами "РГ" руководитель направления по работе со СМИ "Военно-промышленной компании", создавшей машину, Сергей Суворов, бронеавтомобиль создавался по теме "Атлет" - это заказ минобороны, такое имя он, скорее всего, и получит. Тогда же Суворов сообщил, что испытания стартуют уже в этом году.

И вот гендиректор "ВПК" Александр Красовицкий официально заявил, что испытания "Атлета" начались 5 августа. Они пройдут на базах Научно-исследовательского испытательного центра автомобильной техники в Бронницах, на испытательном полигоне в Кубинке и на автополигоне в Дмитровском районе Подмосковья. По словам Красовицкого, окончание предварительных испытаний "Атлета" намечено на весну 2020 года.

Что отличает новый бронеавтомобиль от своего предшественника "Тигра"?

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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У новой машины улучшены все характеристики, так как она создавалась с учетом опыта боевого использования "Тигров", полученного в Сирии и других горячих точках.

Основными отличиями являются увеличенная до 1600 кг грузоподъемность, повышенная до 2 кг в тротиловом эквиваленте противоминная защита, более мощный дизельный двигатель российского производства. Неизменными остались непревзойденная проходимость в условиях бездорожья, высокая эксплуатационная надежность и простота освоения. Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа.

Обитаемые отделения бронированного корпуса имеют антиосколочную защиту для исключения поражения личного состава внутри машины осколками брони и рикошетирующими бронебойными сердечниками боеприпасов в случае пробития корпуса.

"Атлет" создавался с учетом опыта боевого использования "Тигров" в Сирии и других горячих точках, у него улучшены все характеристики

Несмотря на возросшую до 9 тонн массу автомобиля, он сохранил "тигриную прыть" и способен на шоссе развивать максимальную скорость не менее 120 км/ч.

"Атлеты" будут выпускаться в трех- и пятидверном вариантах. Огонь из индивидуального оружия изнутри автомобиля можно вести через три амбразуры, две из которых оборудованы в бронированных стеклах, размещенных по бортам машины в кормовой части, и одна в бронированном стекле в кормовой двери. Также можно вести огонь из индивидуального оружия через люк прямоугольной формы, оборудованный в крыше корпуса.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Оружие XXI века Оружие с Сергеем Птичкиным
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