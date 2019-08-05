Названы потенциальные соперники "Краснодара" в плей-офф квалификации ЛЧ

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка заключительного раунда квалификации Лиги чемпионов - плей-офф. По ее итогам победитель пары "Краснодар" - "Порту" за место в групповом этапе турнира поборется с сильнейшим в противостоянии между турецким клубом "Истанбул Башакшехир" и греческим "Олимпиакосом".

Первый матч "Краснодара" и "Порту" в рамках третьего отборочного раунда пройдет 7 августа в России. Встречу в Краснодаре будет обслуживать бригада судей из Германии во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты арбитра - Кристиан Гиттельманн и Рафаэль Фолтин, четвертый рефери - Кристиан Дингерт. Ответная игра состоится 13 августа в Португалии.