Путин посетит "Школу" в "Сириусе"

6 августа глава государства будет работать в Сочи. Президент Владимир Путин встретится с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и посетит образовательный центр "Сириус".

На переговорах на высшем уровне речь пойдет о состоянии и перспективах расширения социально-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля.

Затем Путин посетит образовательный центр "Сириус", где осмотрит новый корпус "Школа". Здесь проводят занятия для школьников по профильным программам центра, а также учеников инженерно-математических и химико-биологических классов. Всего здание вмещает до 800 ребят.

Там же глава государства проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех". На повестке - вопросы развития "Сириуса".