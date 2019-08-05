Экс-проректора Белгородского госуниверситета обнаружили мертвым

Бывшего проректора Белгородского государственного университета Валентина Затенацкого нашли мертвым в лесополосе около села Беломестное. Как сообщили в СУ СК по региону, на теле мужчины обнаружено огнестрельное ранение, а рядом с ним - ружье.

В настоящее время следственные органы начали проверку по данному факту. В региональном СУ СК отметили, что родные Затенацкого обратились с заявлением об его исчезновении еще 2 августа. С тех пор мужчину искали все выходные. Тело обнаружили в автомобиле.

- В настоящее время проводится опознание погибшего, назначен комплекс экспертиз, изучаются документы и данные мобильного телефона, - отметили в СУ СК по Белгородской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.