Ростовский кремль превратили в Эльсинор

В Ростовском кремле с аншлагом прошла уникальная премьера "Гамлета".

К сожалению, увидеть этот музыкальный спектакль open air в тех же декорациях "живьем" никому и никогда больше не удастся - только в записи. Он был поставлен специально к IX Международному фестивалю средневековой культуры "Ростовское действо" и показан один раз - супер-холодным поздним вечером 3 августа.

Все - музыканты, актеры, зрители - боялись неминуемого, казалось бы, дождя, но обошлось. Как сказал потом на странице музея в соцсети один из восхищенных зрителей, "дождь весь день держался (ему самому любопытно стало) и только провожая гостей, всплакнул от умиления на лобовое стекло машины".

Кстати, идея сыграть "Гамлета" на фоне древних стен принадлежит главному режиссеру "Театра на Покровке" Геннадию Шапошникову. Со слов директора музея-заповедника "Ростовский кремль" Наталии Каровской, предложению предшествовали долгие творческие поиски "чего-то совершенно нового", чего на фестивале еще не было, но "в яблочко" попасть никак не удавалось. Решение пришло, когда приехавшие в кремль Геннадий Шапошников и дирижер московского театра "Новая опера" Дмитрий Волосников вечером вышли из музейной гостиницы посидеть на лавочке у пруда в центральном дворе бывшей митрополичей резиденции.

- Сидим мы на этой лавочке, а Геннадий Шапошников вдруг и говорит: "Вы посмотрите, какой свет, какие коньки крыш! Это же Эльсинор, "Гамлет"!", - рассказала о моменте творческого озарения Наталия Каровская. - Ну а дальше мы уже думали над воплощением этой идеи: решили сделать музыкально-драматическую композицию.

По словам главрежа "Театра на Покровке", в сумерках стены Ростовского кремля обретают "совершенно мистический оттенок", и на глазах у зрителей вырастает дворец датского короля. Именно так и вышло. Одетые в теплые куртки и закутанные в пледы зрители не отрываясь следили за знакомым со школы сюжетом, который развивался на сцене, авансцене, в пространстве между зрительными рядами, в переходе кремлевской стены, где появляется призрак отца Гамлета, и даже в периметре самой стены, ставшей своеобразным экраном для демонстрации дополняющего действо видеоряда…Темное густое небо и правильное освещение сомнений не оставили: конечно, Эльсинор, без сомнения, "Гамлет".

Авторы спектакля-фантазии создали в высшей степени органичный оперно-драматический микс на основе переведенной Борисом Пастернаком шекспировской трагедии и музыки Амбруаза Тома, Дмитрия Шостаковича, Гектора Берлиоза, хорового пения и колокольных звонов. Часть ролей (Гамлет, Гертруда, Лаэрт, Горацию и другие) исполнили драматически актеры, часть (Клавдий, призрак отца Гамлета, Офелия, Полоний) - солисты театра "Новая опера". Причем последним пришлось выступить еще и в амплуа драматических актеров и даже киноактеров, как, например, исполнительнице роли Офелии Ирине Костиной, часть эпизодов с которой были сняты заранее в митрополичьем саду и у пруда.

Довольно необычного Гамлета с усатым лицом гусара сыграл молодой актер "Современника" Илья Лыков, его мать Гертруду - великолепная Юлия Рутберг, Клавдия - заслуженный артист России, солист "Новой оперы" Владимир Кудашев, Призрака - солист "Новой оперы - Евгений Ставинский. Илья Лыков, говоря о возможности сыграть датского принца, да еще "в умопомрачительно красивом месте и с таким бэкграундом, как два хора и оркестр", признавался, что у него "идут мурашки".

Ростовский open air - это тот случай, когда хотели, как лучше, и сделали именно так. Восторженные зрители, судя по номерам машин, приехавшие на спектакль из Ярославля, Москвы, Подмосковья, Владимира, Иванова, Костромы и даже Санкт-Петербурга, на аплодисменты и крики "браво!" не скупились.

Справка "РГ"

Фестиваль средневековой культуры "Ростовское действо" проходит в музее-заповеднике "Ростовский кремль" с 2011 года. В его программе - колокольные звоны, концерты старинной духовной музыки, книжные выставки-ярмарки, мастер-классы по иконописи и золотному шитью. Центральное событие фестиваля - музыкальный open air в архиерейском дворе Ростовского кремля.