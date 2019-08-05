Суд арестовал еще двоих фигурантов дела о беспорядках 27 июля

Пресненский суд Москвы заключил под стражу 22-летнего жителя Нижнего Новгорода Владислава Барабанова и студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Срок следствия по делу установлен до 27 сентября.

Барабанова задержали в субботу при выходе из спецприемника, где он отбывал семь суток административного ареста за повторное нарушение правил митинга. Вина молодого человека, по словам следователя, "подтверждается показаниями потерпевшего", но его имя не называется. Барабанов свою вину не признает.

Даниил Кононов и пока не установленные люди, по данным следствия, "своим примером побуждали собравшихся участвовать в массовых беспорядках". Они вышили на проезжую часть и перекрыли движение. В СК опасаются, что на свободе Кононов может связаться с соучастниками и передать им данные, полученные от следствия.

Обвиняемые приняли активное участие в массовых беспорядках 27 июля 2019 года в центре Москвы. В СК утверждают, что "от действий участников акций пострадали не принимавшие в ней участия прохожие, а также был причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций". Всего в рамках расследования данного дела задержаны девять человек.