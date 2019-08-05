В корпус наблюдателей ОП Москвы подали заявки около 6,3 тысячи человек

В Общественную палату Москвы поступили заявки почти 6,3 тысячи жителей столицы, которые хотят стать наблюдателями во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября. Об этом рассказал в ходе заседания Общественной палаты Москвы начальник аппарата Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Спиваков.

- Общественными наблюдателями на выборы в Мосгордуму зарегистрировано 6246 человек, - доложил он. - Порядка 57% из них уже участвовали в наблюдении за выборами. Около 74% наблюдателей от 18 до 30 лет".

В Единый день голосования наблюдатели в столице уже по традиции контролируют ход голосования и подсчет результатов на каждом из 3616 избирательных участков, где пройдут выборы. Проконтролируют они участки, на которых пройдет экспериментальное электронное голосование.

Напомним, регистрация в Корпус наблюдателей объявлена Общественным штабом по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва с 10 июня и продолжалась до 3 августа на сайте shtab.opmoscow.ru.

По сравнению с выборами в Москве 2018 года желающих стать наблюдателями выросло на 13,6%. Портрет общественного наблюдателя 2019 года выглядит так: средний возраст - 28 лет, старше 21 года - 48%, что на 4 процента больше, чем в 2018 году. Есть и рекорд - максимальный возраст наблюдателя за выборами в Мосгордуму - 87 лет.

46% наблюдателей имеют высшее образование, это на 8% выше показателей прошлого года.