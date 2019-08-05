В Подмосковье семьям, родившим тройню, будут давать субсидию на жилье

Подмосковные власти внесли изменения в госпрограмму "Жилище", с помощью которой многодетные семьи решают свой квартирный вопрос. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона.

Прежде субсидии на жилье были положены лишь тем многодетным семьям, в которых воспитываются семь и более детей. "Я дал указания по изменению государственной программы. Теперь все семьи, в которых рождаются сразу трое и более детей, также будут получать жилищную субсидию", - отметил Андрей Воробьев.

Такое решение глава региона принял после поездки в Балашихинский перинатальный центр. Там у семьи Михайловых родилось сразу четверо малышей - три сына дочь. Молодые родители, конечно, были озабочены улучшением жилищных условий. Теперь они смогут это сделать - губернатор вручил Михайловым сертификат на получение жилищной субсидии в размере 6,8 миллиона рублей.