Жители столичного региона пережили самую холодную ночь лета

В ночь на понедельник в Подмосковье в отдельных районах воздух остыл до минусовых значений. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, заморозки на почве стали возможны из-за выхолаживания воздуха на фоне изменившихся погодных условий. Так, самая холодная погода была зафиксирована на востоке Подмосковья, в районе Черустей и Павловского посада температура воздуха составила всего 1,9 градуса, при этом около земли воздух остыл до -2…0 градусов. Ранее столь холодные ночи в августе были зафиксированы метеорологами в 2001 и 2002 годах, когда воздух остывал до +4,9 градуса.

Что касается столицы, то на опорной станции ВДНХ воздух в ночь на понедельник остыл до +6,7 градуса. Это самая низкая температура воздуха с начала лета в городе.

А вот рекорд для этого дня был поставлен в 1906 году - тогда температура была всего 5,2 градуса выше нуля.