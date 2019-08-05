Несколько населенных пунктов ЕАО могут уйти под воду

За прошедшие сутки Амур в районах Еврейской автономной области поднялся от шести до 24 сантиметров. Продолжается рост уровня воды и на малых реках региона - от семи до 14 сантиметров за сутки.

В регионе ожидаются дожди, что будет способствовать дальнейшему подъему рек.

Как сообщили в ГУ МЧС по ЕАО, вскоре вода может прийти в несколько населенных пунктов области. Это село Владимировка и поселок Соцгородок Смидовичского района, где могут быть затоплены жилые дома. А также села Ленинское и Кукелево Ленинского района, поселки Приамурский, Николаевка, Владимировка, и имени Тельмана Смидовичского района, где вода может зайти на приусадебные участки.

Также ожидается подтопление огородов, сенокосов, посевов, дорог, низкопойменных мостов, линий связи и других объектов, вблизи рек.

На сегодняшний день уровень воды достиг неблагоприятных отметок у сел Пашково, Екатерино-Никольское, Нагибово и Ленинское.