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05.08.2019 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми умер рабочий, пострадавший при взрыве на пороховом заводе

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

В Перми скончался один из пострадавших при взрыве на пороховом заводе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на минздрав региона.

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Сейчас в больнице находится еще один из рабочих, также получивших ранения при взрыве, состояние пациента оценивается как тяжелое. Трое остальные пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, 31 июля на Пермском пороховом заводе произошел взрыв. В результате ЧП пострадали пять человек.

По факту причинения вреда здоровью следователи краевого СК возбудили уголовное дело по части первой статьи 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

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