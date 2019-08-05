В Прикамье наказали женщину, по вине которой шахтеру оторвало руку

В Пермском крае судебные приставы взыскали штраф с местной жительницы, по вине которой пострадал работник шахты "Рудная".

Как сообщает УФССП РФ по региону, по факту ЧП было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы, ответственной за технику безопасности на шахте. Работница обвинялась в необеспечении охраны труда на производстве.

В результате грубого нарушения распорядка на дробильно-обогатительной установке шахтеру был нанесен тяжкий вред здоровью - ему оторвало руку.

Судебные приставы взыскали с осужденной уголовный штраф в размере 40 тысяч рублей. Для того, чтобы погасить его, женщине пришлось взять рассрочку. На данный женщина уже выплатила штраф.

е обеспечила надлежащий контроль, в результате грубого нарушения техники безопасности одному из работников оторвало руку.