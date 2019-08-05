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05.08.2019 15:28
Проект: В регионах

В Кузбассе при поддержке Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" состоялся экомарафон

С 1 по 3 августа в районе Поднебесных Зубьев состоялись традиционный Форум работающей молодежи Кузбасса и экологическая акция "Zубочистка". Учредителями и организаторами акции выступили областной департамент молодежной политики и спорта, Фонд социально-экономической поддержки регионов "СУЭК-РЕГИОНАМ", администрация города Междуреченск, МУП "Поднебесные Зубья".
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Форум и экомарафон "Зубочистка-2019" собрали  делегации работающей молодежи из одиннадцати  крупных компаний и организаций, входящих в состав Совета работающей молодежи Кузбасса. К ним присоединилась и группа бойцов кузбасского трудового отряда СУЭК.

В первый день работы форума Совет молодых специалистов Кузбасса совместно с членами Молодежного парламента Кузбасса и ГАУ КО "Агентство развития общественных проектов и инициатив" провели экспертные сессии "Разработка проекта на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц в рамках Федерального агентства по делам молодежи" и "Лучшая законотворческая инициатива от работающей молодежи Кузбасса". В частности, было принято коллективное обращение к губернатору Кузбасса Сергею  Цивилеву о создании в районе Поднебесных зубьев природного парка. Придание популярному туристическому месту особого статуса поможет сохранению его уникальной красоты, позволит применять серьезные административные наказания к нерадивым путешественникам, наносящим вред природе этого живописного места.

На второй день состоялся пятичасовой экологический марафон "Зубочистка 2019". Обходя берега горной реки и ее притоков, более сотни участников акции собрали сорок мешков различного мусора. В целом эта молодёжная акция стала своеобразным продолжением состоявшегося на днях в областной администрации совещания "Экологические проблемы угольной промышленности Кузбасса и пути их решения" под председательством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и заместителя Министра энергетики РФ Анатолия Яновского.

Свою лепту в очистку Поднебесных зубьев от мусора внесли и юные ленинск-кузнецкие бойцы трудового отряда СУЭК. Ребята также провели субботник на популярных туристических маршрутах, совершили восхождение на пик, названный в честь знаменитого земляка, дважды Героя Советского Союза Афанасия Шилина. Вместе с представителями совета молодежи компании СУЭК-Кузбасс трудотрядовцы заложили у подножия Поднебесных зубьев специальную капсулу с пожеланиями своим сверстникам, которые побывают здесь через десять лет. Главный мотив - быть такими же активными и неравнодушными к природе, стараться делать все, чтобы родной Кузбасс был чистым и зеленым.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

- Я впервые побывала на Поднебесных зубьях, - говорит боец трудотряда Евгения Старостенко. - Здесь нереально красиво. Прямо дух захватывает. Очень круто. И я очень рада, что мы смогли внести свой маленький вклад в  сохранение здешней природы. Конечно, надо стараться быть настоящими экологами и в своей повседневной жизни. Хотя бы убирать за собой из леса мусор.

Также в рамках всероссийского фестиваля #ВместеЯрче-2019 молодые специалисты СУЭК рассказали трудотрядовцами об энергосбережении и применяемых безотходных технологиях добычи угля, способствующих сохранению природы.

По итогам всей акции организаторы наградили наиболее активные команды и отдельных участников. Свои спецпризы вручили принявшие участие в "Зубочистке" представители региональных и федеральных СМИ.

Напомним, что на состоявшейся в Санкт-Петербурге в июне этого года церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере "Создавая будущее" проект Zубочистка, представленный АО "СУЭК", был удостоен Гран-при в номинации "Корпоративный туризм".

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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