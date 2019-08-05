Венгеровский район обогнал Новосибирск в рейтинге благоустройства

Лучшим благоустроенным районом в Новосибирской области признан Венгеровский. Это отмечено в рейтинге муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, составленном министерством ЖКХ и энергетики региона по итогам реализации приоритетного проекта, направленного на формирование комфортной городской среды.

Как отметил на оперативном совещании у главы региона министр ЖКХ Денис Архипов, в текущем году работа ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Министр подчеркнул, что Венгеровский район на один балл обогнал областной центр - Новосибирск. В районе в срок проведены все торги по объектам благоустройства, завершены работы по благоустройству на придомовых территориях, ведутся запланированные на 2019 год работы на общественном пространстве.

- При составлении рейтинга оценивались своевременность процедур и качество работ, - сказал Денис Архипов. - Основными критериями отбора стали периоды проведения процедур торгов и производства работ.

В пятерке лидеров рейтинга - Куйбышевский, Мошковский, Чистозерный районы. Аутсайдерами списка стали Новосибирский, Баганский и Искитимский районы области.

В этом году на особом контроле у регионального минЖКХ - приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды". Всего, по данным ведомства, работами будут охвачены 162 объекта на территории 56 поселений региона (116 дворовых территорий МКД и 46 общественных пространств).

Справка

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.