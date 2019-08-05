У жителя Ленобласти нашли десять килограммов наркотиков для закладок

В Шлиссельбурге Ленинградской области полицейские задержали мужчину, который хранил более десяти килограммов наркотиков. Эти вещества мужчина собирался продать с помощью закладок у железнодорожных станций, сообщило Северо-Западное управление МВД на транспорте.

Когда мужчину задерживали, в его сумке нашли пять килограммов гашиша. Наркотики были обнаружены и дома у гражданина. Так в холодильнике хранилось 3,5 килограмма амфетамина, 1,5 килограмма марихуаны, 100 граммов метадона и 64 килограмма кокаина.

Сам мужчина ранее неоднократно имел конфликты с законом. После отбытия очередного срока он освободился в марте этого года.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконный оборот наркотических средств. На период расследования подозреваемый заключен под стражу.