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05.08.2019 14:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У жителя Ленобласти нашли десять килограммов наркотиков для закладок

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Шлиссельбурге Ленинградской области полицейские задержали мужчину, который хранил более десяти килограммов наркотиков. Эти вещества мужчина собирался продать с помощью закладок у железнодорожных станций, сообщило Северо-Западное управление МВД на транспорте.

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Когда мужчину задерживали, в его сумке нашли пять килограммов гашиша. Наркотики были обнаружены и дома у гражданина. Так в холодильнике хранилось 3,5 килограмма амфетамина, 1,5 килограмма марихуаны, 100 граммов метадона и 64 килограмма кокаина.

Сам мужчина ранее неоднократно имел конфликты с законом. После отбытия очередного срока он освободился в марте этого года.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконный оборот наркотических средств. На период расследования подозреваемый заключен под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Борьба с наркотиками
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