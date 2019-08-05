На Кубани эвакуированных школьников возвратят в детские лагеря

В Славянском районе Кубани начали проводиться мероприятия для возвращения эвакуированных школьников обратно в детские лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как ранее уже писала "РГ", 4 августа из детского оздоровительного лагеря "Ровесник" эвакуировали 90 детей и 25 взрослых, а из лагеря "Лебяжий берег" - 160 детей и 54 взрослых. Это было сделано в связи с угрозой подъема воды в акватории Азовского моря. Всех детей доставили в пункт временного размещения. Для этого задействовали 12 автобусов.

Сейчас школьников планируют вернуть обратно в детские оздоровительные лагеря. Однако, по сообщению самих представителей МЧС, уровень воды на низменных участках дороги пока не позволяет организовать возвращение.

- Проводятся инженерные работы по отводу воды. Подготовлена техника высокой проходимости и автобусы, - сообщили в ведомстве.

Ситуация с погодой находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.