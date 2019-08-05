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05.08.2019 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале рабочего затянуло в канализационную трубу

Текст: Татьяна Воробьева

Сотрудник коммунальной организации в Ноябрьске погиб на рабочем месте: его затянуло в канализационную трубу. Тело нашли только на следующий день.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета ЯНАО, третьего августа около 11 часов проводился ремонт в коллекторе на проспекте Мира.

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Очевидицы рассказали, что 46-летний сотрудник организации, которая осуществляла работы на сетях, был сначала со страховочным поясом. В какой-то момент он стал ему мешать, и мужчина отстегнул его. Хлынувший мощный поток воды затянул рабочего в трубу.

Тело погибшего спасатели нашли 4 августа около шести часов вечера.

"Проведен осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза, опрошены свидетели", - докладывает СК. По результатам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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