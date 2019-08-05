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05.08.2019 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит смерть младенца в Челябинской области

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области организована доследственная проверка по факту смерти новорожденной девочки, доставленной на "скорой" в Златоуст из Катав-Ивановска. Ее мать считает, что врачи нарушили требования к перевозке новорожденных, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

В Алтайском крае в подъезде нашли тело младенца в пакете

- 24 июля в лечебном учреждении Златоуста скончалась новорожденная девочка, доставленная в тяжелом состоянии из Катав-Ивановского района, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Со слов матери ребенка, медиками были нарушены требования при перевозке ребенка в больницу.

Следствию предстоит установить весь алгоритм оказания медицинской помощи. По результатам проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников.

Со слов матери стало известно, что девочка родилась недоношенной, но дышала. Однако во время ее перевозки из Катав-Ивановска в Златоуст состояние ухудшилось. И спасти младенца врачи уже не смогли.

Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, отметили в СК региона.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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