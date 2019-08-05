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5 августа 2019 г.

Постановление правительства Республики Алтай от 1 августа 2019 года № 204 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай за II квартал 2019 года"

Дата подписания 1 августа 2019 г.
Опубликован 5 августа 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Республики Алтай от 13 января 2005 года № 1-РЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Республике Алтай", на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай об уровне потребительских цен на продукты питания и расходов по обязательным платежам и сборам, Правительство Республики Алтай постановляет:

Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Алтай за II квартал 2019 года:

в расчете на душу населения - 10 162 рубля;

для трудоспособного населения - 10 468 рублей;

для пенсионеров - 8 527 рублей;

для детей - 10 259 рублей.

Исполняющий обязанности Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай Н.М.Екеева

 

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