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05.08.2019 13:38
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных 70 тысяч банковских клиентов

Текст: Юлия Кривошапко

Роскомнадзор направил в банк "Открытие" запрос, связанный с возможной утечкой персональных данных клиентов Бинбанка (кредитные организации были объединены в рамках санации).

В письме содержится требование представить данные о причинах, повлекших распространение личных сведений - ФИО, паспортных данных, номеров телефонов и адресов проживания. Кроме того, банк должен проинформировать Роскомнадзор, по чьей вине была допущена утечка и какие меры были приняты по результатам инцидента.

Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка утекли в интернет

Об обнаружении на одном из интернет-сайтов базы с персональными данными 70 тысяч клиентов Бинбанка сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные компании DeviceLock. Все эти люди в свое время подавали в кредитную организацию заявки на получение кредитной карты Эlixir.

"Несвоевременное предупреждение об утечках персональных данных ставит под угрозу безопасность этих сведений", - отмечает Роскомнадзор.

Пресс-служба банка "Открытие", между тем, опровергла факт того, что персональные данные, обнаруженные в интернете, принадлежат клиентам Бинбанка, заявив, что этому нет никаких подтверждений. "С начала года в банке не было ни одного случая обращения владельцев карт Эlixir Бинбанка. Таких было выпущено всего 20 тысяч штук, а их выпуск прекратился еще в 2014 году", - уточнили в пресс-службе "Открытия".

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