Постановление правительства Ростовской области от 1 августа 2019 года № 551 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской области за II квартал 2019 г."

Новости

Данные 70 тысяч клиентов Бинбанка утекли в интернет 12:21
В Севастополе нашли тело утонувшей во время шторма спортсменки 12:17
Mercedes-Benz готовит к премьере свой лучший седан в истории 12:15
"Респект и уважуха": Юрий Лоза вспомнил теплыми словами Вилли Токарева 12:12
На Барнаул обрушился мощный ураган 12:10
Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе 12:08
ВИЧ-инфицированные могут остаться без лекарства 12:08
На примере супервулкана предложен способ прогнозирования извержений 12:07
Депутат из Ленобласти предложил ограничить выдачу кредитов для молодежи 11:53
Сбежавшего после "воровского пира" осужденного нашли под Белгородом 11:53
В Якутске медсестру наградили за спасение тонущего мужчины 11:47
На Кубани эвакуированных школьников возвратят в детские лагеря 11:43
БМП будущего: Израиль представил технологии "умной" бронетехники 11:41
СК проверит смерть младенца в Челябинской области 11:40
В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу 11:40
СК попросил арестовать еще трех участников дела о беспорядках 27 июля 11:39
В Красноярском крае на озере владелец моторки насмерть сбил ребенка 11:36
Ученые проследят за косаткой Александрой из "китовой тюрьмы" 11:36
На Ямале рабочего затянуло в канализационную трубу 11:35
Рябков: США стали "могильщиками" ДРСМД 11:34
Томские ученые нашли связь между вулканами и золотом 11:28
В Иркутской области вынесли приговор виновнику лесного пожара 11:25
Опрос: Стресс на работе испытывают более 90 процентов россиян 11:23
Опубликована деловая программа Восточного экономического форума 11:22
Режим ЧС распространили на весь Хабаровский край из-за паводка 11:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 августа 2019 г.

Постановление правительства Ростовской области от 1 августа 2019 года № 551 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ростовской области за II квартал 2019 г."

Дата подписания 1 августа 2019 г.
Опубликован 5 августа 2019 г.

В соответствии с Областным законом от 07.12.1998 № 17-ЗС "О прожиточном минимуме в Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить по представлению министерства труда и социального развития Ростовской области величину прожиточного минимума в Ростовской области за II квартал 2019 г. в расчете на душу населения - 10 673 рубля, для трудоспособного населения - 11 371 рубль, пенсионеров - 8 644 рубля, детей - 11 099 рублей для оценки уровня жизни населения Ростовской области при разработке и реализации областных социальных программ, определения размера устанавливаемых на областном уровне социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим жителям Ростовской области.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Главное сегодня

Нефть подешевела на фоне торгового конфликта США и Китая
Режим ЧС распространили на весь Хабаровский край из-за паводка
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами
Россия резко снизила поставки угля на Украину
Число жертв взрыва в Каире увеличилось до 17 человек
Проекты
Родина
Родина
"Мы, открыв рот, глазели на архитектурные сооружения..." ВДНХ - 80!
Кинократия
Кинократия
Чем западным СМИ не угодили боевики и фэнтезийные фильмы 80-х