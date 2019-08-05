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05.08.2019 19:10
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

С больной головы на здоровую

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", торговый советник Белого дома Питер Наварро 4 августа заявил, что Китай должен положить конец так называемым "преступным действиям", тогда США смогут отменить пошлины, наложенные на китайские товары. В то же время он добавил, что в США идут подготовительные работы для проведения сентябрьских переговоров с Китаем в Вашингтоне.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая В торговых отношениях США и КНР пазлы не всегда складываются. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В торговых отношениях США и КНР пазлы не всегда складываются. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Угрожая все новыми таможенными пошлинами, Соединенные Штаты фабрикуют слухи и обвиняют во всем Китай, при этом обещают продолжать торговые консультации с китайской стороной. По мнению аналитиков, действия американцев являются нелогичными.

Упомянутые Питером Наварро "преступные действия" Китая включают в себя защиту интеллектуальной собственности, передачу технологий, субсидирование госпредприятий и включение одного из анальгетиков и его производных в список подлежащих контролю нелекарственных веществ. На самом деле, все это не более чем клише, навязанные искаженными фактами. Высказывания некоторых политических деятелей США являются совершенно необоснованными и беспочвенными.

Напомним, что в апреле этого года власти Китая включили препарат и его производные в список подлежащих контролю нелекарственных веществ. Новые меры вступили в силу 1 мая 2019 года. В перечень попали также два прекурсора (исходные компоненты) препарата и 25 его производных. Это даже больше, чем рекомендует ООН. Раньше некоторые официальные лица США обвиняли Китай в том, что он является крупнейшим поставщиком препарата на американский рынок. На самом деле, правительство Китая исторически неуклонно борется с оборотом наркотических средств, строго исполняя международные обязательства в этой сфере и принимая активное участие в решении этой проблемы в глобальном масштабе. Поэтому, американская критика не имеет оснований.
Что касается вопроса защиты прав интеллектуальной собственности, то в последние годы эффективность работы в этой сфере в Китае была широко признана международным сообществом. За первую половину 2019 года количество зарубежных заявок на получение патента на изобретение и товарные марки достигло 78 тысяч и 127 тысяч соответственно, увеличившись примерно на 8,5 и 15,5 процента в годовом исчислении.

Эти доказывает, что зарубежные игроки рынка признают успехи, достигнутые Китаем в области оформления и защиты интеллектуальной собственности. Недавно Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) обнародовала Глобальный инновационный индекс - 2019. Как показывают данные, позиция Китая в рейтинге продолжает повышаться, с 17-го места в 2018 году он поднялся на 14-е место в нынешнем году, его позиция повышается уже четвертый год подряд. Генеральный директор этой организации Фрэнсис Гарри высоко оценил Китай, который, по его словам, стал лидером в глобальной системе интеллектуальной собственности.

Торговый спор между Китаем и США спровоцировали американцы, именно они нажали на "спусковой крючок" повышения таможенных пошлин и многократно злоупотребляли максимальным давлением. Лишь в случае отмены введенных Соединенными Штатами пошлин, стороны смогут прийти к соглашению. Если Штаты хотят по-настоящему решить эту проблему, они должны предпринять меры по укреплению сотрудничества с Китаем на основе равенства и взаимного уважения, а также уважать коренные интересы Китая и реализовать консенсус, достигнутый главами двух государств на встрече в Осаке.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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