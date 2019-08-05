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Саймон Пегг и Ник Фрост сыграют в сериале об охотниках за привидениями

Новости
    05.08.2019, 18:25
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Поклонники британских комедий, возрадуйтесь: славный дуэт Ника Фроста и Саймона Пегга опять воссоединится. Сервис Amazon Prime приобрел эксклюзивные права на сериал "Искатели правды" (Thuth Seekers), в котором задействованы оба указанных актера.

Фото: AP Photo/Jacques Brinon
Дольф Лундгрен сыграет суперагента в сериале Сильвестра Сталлоне

Как передает Variety, Фрост сыграет одного из двух охотников за привидениями, промышляющих исследованиями подземных бункеров, заброшенных больниц и тому подобных локаций на предмет паранормальной активности при помощи самодельной аппаратуры. Что однажды приводит их случайно к раскрытию зловещего заговора, угрожающего всему человечеству.

Кого сыграет Пегг, неизвестно. Будем надеяться, второго охотника.

Производством займется контора Stolen Picture, основанная Ником и Саймоном в 2017 году и взятая под крыло компанией Sony. На данный момент у Stolen Picture в активе один выпущенный фильм - хоррор про хтонических чудовищ и учеников частной школы "Правила бойни".

В "Искателях правды" планируется восемь получасовых эпизодов. Съемки начнутся в сентябре. Сценаристы, помимо самих Саймона Пегга и Ника Фроста, - Нат Саундерс ("По болезни") и Джеймс Серафинович, брат Питера Серафиновича.

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