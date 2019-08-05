У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.08.2019,  
18:01

Украинские учения в Черном море высмеяли в Сети

Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Пользователи Twitter высмеяли украинские противолодочные учения в Черном море.

Фото: Николай Новичков/ТАСС
Стали известны характеристики новейших авиационных ракет "Гром"

Накануне СМИ сообщили, что морская авиация Вооруженных сил Украины провела масштабные учения над Черным морем. В ходе маневров экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение подлодки условного противника, после чего противолодочные самолеты и вертолеты уничтожили ее.

Впрочем, в Сети к этим учениям отнеслись скептически.

"Ого,вот это сила. Осталось только попросить подводную лодку попросить подплыть поближе к берегу,чтобы вертолет долетел", - написал пользователь @TabOooNoComment в Twitter, комментируя новость об учениях.

"Блин, хлопцы, вы что, свою последнюю бомбу использовали?" - иронизирует в комментариях @acpftea.

"Кажется у вертолета просто что-то отвалилось", - отметил @AlexeyZem.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Украина
Фото: Ренат Закиев / РГ
Устройство новой снайперской винтовки СВЧ-54 показали на видео 13:05
Появилось фото сожженных в Ливии самолетов Украины 29.07.2019
Украинские военные утонули на глазах у инструкторов НАТО 22.07.2019
учения
Фото: משרד הביטחון/youtube.com
БМП будущего: Израиль представил технологии "умной" бронетехники 11:41
Корветы Балтфлота вышли на охоту за подлодкой 02.08.2019
Военные под Петербургом посадили беспилотники "противника" 01.08.2019
вертолеты
Летчик-испытатель сравнил вертолет Ка-29 с Ми-24 17.07.2019
Палубный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых 17.07.2019