Украинские учения в Черном море высмеяли в Сети

Пользователи Twitter высмеяли украинские противолодочные учения в Черном море.

Накануне СМИ сообщили, что морская авиация Вооруженных сил Украины провела масштабные учения над Черным морем. В ходе маневров экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение подлодки условного противника, после чего противолодочные самолеты и вертолеты уничтожили ее.

Впрочем, в Сети к этим учениям отнеслись скептически.

"Ого,вот это сила. Осталось только попросить подводную лодку попросить подплыть поближе к берегу,чтобы вертолет долетел", - написал пользователь @TabOooNoComment в Twitter, комментируя новость об учениях.

"Блин, хлопцы, вы что, свою последнюю бомбу использовали?" - иронизирует в комментариях @acpftea.

"Кажется у вертолета просто что-то отвалилось", - отметил @AlexeyZem.